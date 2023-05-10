Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Российские авиакомпании планируют еженедельно выполнять 7 рейсов Москва—Тбилиси и обратно

Минтранс сообщил, что российские авиакомпании уже готовятся к возобновлению полетов в Грузию. По данным ведомства, перевозчики будут еженедельно осуществлять 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. С какой даты, не уточняется. Полеты будут выполнять на самолетах отечественного производства, говорится в пресс-релизе Минтранса (есть у «Ъ»).

Тяжелая судьба взаимных поездок россиян и грузин

Читать далее

Сегодня, 10 мая, президент Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года, а МИД России отменил рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию. Кроме того, господин Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая. Визу будут требовать только у граждан Грузии, которые въезжают в Россию с целью работы или учебы на срок более трех месяцев.

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...