Российские авиакомпании планируют еженедельно выполнять 7 рейсов Москва—Тбилиси и обратно

Минтранс сообщил, что российские авиакомпании уже готовятся к возобновлению полетов в Грузию. По данным ведомства, перевозчики будут еженедельно осуществлять 7 прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно. С какой даты, не уточняется. Полеты будут выполнять на самолетах отечественного производства, говорится в пресс-релизе Минтранса (есть у «Ъ»).

Сегодня, 10 мая, президент Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года, а МИД России отменил рекомендацию россиянам воздерживаться от поездок в Грузию. Кроме того, господин Путин отменил визовый режим для граждан Грузии с 15 мая. Визу будут требовать только у граждан Грузии, которые въезжают в Россию с целью работы или учебы на срок более трех месяцев.

Лаура Кеффер