Минэкономики Грузии: три российские авиакомпании запросили рейсы в страну

Три российские авиакомпании запросили выполнение рейсов во все три грузинских аэропорта: Тбилиси, Кутаиси и Батуми, сообщил глава Минэкономики Грузии Леван Давиташвили. О каких авиаперевозчиках речь, он не уточнил.

«Мы изучаем документы и окончательное решение примем на основании критериев. Это произойдет до конца дня, когда завершится процесс изучения, и предположительно завтра можно ожидать принятия решения»,— пояснил господин Давиташвили на брифинге (цитата по ТАСС).

10 мая президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. В Минтрансе сказали, что российские авиакомпании будут выполнять еженедельно семь рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на самолетах отечественного производства.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала отмену виз провокацией. В Кремле уверяют, что это было решение «гуманитарного характера». 11 мая российская Red Wings запросила допуски на полеты в Грузию из Москвы, Самары и Казани. В Минэкономики Грузии обещали дать разрешение тем российским авиакомпаниям, которые не попали под санкции.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» « Полетные ожидания».

Лаура Кеффер