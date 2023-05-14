Арест члена-корреспондента РАН, приговор Гаврюшину и кадровые перестановки в правительстве

Сергей Абрамов, член-корреспондент РАН
Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ
По букве закона
Суд в Рыбинске не стал снимать арест с имущества Юрия Ласточкина.
В Ярославле прекратили уголовное дело перевозчика.
Директора строительной компании будут судить за обман дольщиков «Нового Ярославля».
В Ярославле директора фирмы приговорили за коррупцию при строительстве центра УМВД.
Экс-начальник рыбинской полиции осужден за взятки и оправдан за мошенничество.
В Тутаеве возбудили уголовное дело из-за ремонта дороги.
В Ярославской области члена-корреспондента РАН арестовали по статье о финансировании экстремизма.
В Ярославле сотрудников ГИБДД подозревают в получении взятки за сдачу экзамена.
Отставки и назначения
Директор департамента строительства Ярославской области покинул свой пост.
Главой Тутаевского района избрана Ольга Низова.
Назначен новый заместитель председателя ярославского правительства.
Городская и региональная политика
Парк на Даманском в Ярославле могут отдать в концессию.
В Ярославле собираются строить очистные сооружения возле Октябрьского моста.
Мэрия Ярославля продает долги «Заволжского рынка».
В Ярославле реорганизовали муниципальное предприятие.
Транспорт и дороги
В Ярославле начался ремонт эстакадной части Юбилейного моста.
Ярославских перевозчиков проверят из-за жалоб жителей.
В Ярославле с понедельника начинается ремонт проспекта Фрунзе.
В Ярославле на миллиард рублей отремонтируют два проспекта и две улицы.
Цитаты недели
«Администрациям области и городского округа необходимо в срочном порядке принять необходимые меры для полного исключения попадания сточных (в том числе ливневых и дренажных) вод в акваторию озера Плещеево. А с другой стороны – нужно срочно найти источник альтернативного водоснабжения города, как это и планировалось изначально» (Нацпарк призывает прекратить забор воды из Плещеева озера)
Спорт
СМИ: капитан сборной Словакии пропустит чемпионат мира из-за перехода в ярославский «Локомотив».
ЧП недели
В Ярославле юноша погиб от удара током на железнодорожной станции.
В Некоузском районе тушили лесной пожар площадью 0,8 га.
В областном центре девятиклассника арестовали за убийство на остановке.
Фото недели
В Ярославле 9 мая 2023 года вместо традиционного праздничного парада и концерта в честь Дня Победы на Советской площади прошел «Народный парад».
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области