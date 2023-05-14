Арест члена-корреспондента РАН, приговор Гаврюшину и кадровые перестановки в правительстве

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Абрамов, член-корреспондент РАН

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Сергей Абрамов, член-корреспондент РАН

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

По букве закона

Суд в Рыбинске не стал снимать арест с имущества Юрия Ласточкина.

В Ярославле прекратили уголовное дело перевозчика.

Директора строительной компании будут судить за обман дольщиков «Нового Ярославля».

В Ярославле директора фирмы приговорили за коррупцию при строительстве центра УМВД.

Экс-начальник рыбинской полиции осужден за взятки и оправдан за мошенничество.

В Тутаеве возбудили уголовное дело из-за ремонта дороги.

В Ярославской области члена-корреспондента РАН арестовали по статье о финансировании экстремизма.

В Ярославле сотрудников ГИБДД подозревают в получении взятки за сдачу экзамена.

Отставки и назначения

Директор департамента строительства Ярославской области покинул свой пост.

Главой Тутаевского района избрана Ольга Низова.

Назначен новый заместитель председателя ярославского правительства.

Городская и региональная политика

Парк на Даманском в Ярославле могут отдать в концессию.

В Ярославле собираются строить очистные сооружения возле Октябрьского моста.

Мэрия Ярославля продает долги «Заволжского рынка».

В Ярославле реорганизовали муниципальное предприятие.

Транспорт и дороги

В Ярославле начался ремонт эстакадной части Юбилейного моста.

Ярославских перевозчиков проверят из-за жалоб жителей.

В Ярославле с понедельника начинается ремонт проспекта Фрунзе.

В Ярославле на миллиард рублей отремонтируют два проспекта и две улицы.

Цитаты недели

«Администрациям области и городского округа необходимо в срочном порядке принять необходимые меры для полного исключения попадания сточных (в том числе ливневых и дренажных) вод в акваторию озера Плещеево. А с другой стороны – нужно срочно найти источник альтернативного водоснабжения города, как это и планировалось изначально» (Нацпарк призывает прекратить забор воды из Плещеева озера)

Спорт

СМИ: капитан сборной Словакии пропустит чемпионат мира из-за перехода в ярославский «Локомотив».

ЧП недели

В Ярославле юноша погиб от удара током на железнодорожной станции.

В Некоузском районе тушили лесной пожар площадью 0,8 га.

В областном центре девятиклассника арестовали за убийство на остановке.

Фото недели

В Ярославле 9 мая 2023 года вместо традиционного праздничного парада и концерта в честь Дня Победы на Советской площади прошел «Народный парад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Алла Чижова