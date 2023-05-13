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В Ярославле с понедельника начинается ремонт проспекта Фрунзе

С 15 мая в Ярославле начинается ремонт проспекта Фрунзе, в мэрии заранее предупредили ярославцев о неудобствах по дороге на работу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Фреза

Фреза

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Фреза

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Ремонтировать будут участок дороги от Московского проспекта до улицы Академика Колмогорова. С понедельника на проспекте начнут снимать старый асфальт. Необходимость ремонта транспортной магистрали в мэрии объяснили колейностью и предписаниями от ГИБДД.

«По контракту подрядчику предстоит заменить верхний слой асфальтового покрытия, заменить ливневые и сетевые колодцы, нанести новую разметку и установить дорожные знаки»,— рассказал заместитель мэра Ярославля Николай Степанов.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», подрядной организацией на объекте будет АО «Рыбинское УМСР», стоимость муниципального контракта — 165,2 млн руб. В мэрии заранее попросили у ярославцев прощения за неудобства и пробки во время ремонта проспекта Фрунзе. Работы на самой узкой части проспекта подрядчик будет выполнять по ночам.

Андрей Иванов

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