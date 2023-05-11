В Ярославской области академика РАН арестовали по статье о финансировании экстремизма

Переславский районный суд Ярославской области избрал меру пресечения жителю 1957 года рождения, обвиняемому в финансировании экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 282.3 УК РФ). Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в Ярославском областном суде. Мужчина помещен под домашний арест сроком до 10 июня 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Абрамов

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ Сергей Абрамов

Фото: Дмитрий Лекай, Коммерсантъ

По данным источников «Ъ-Ярославль», обвиняемый — член-корреспондент РАН, доктор физико-математических наук Сергей Абрамов, с 2003 по 2022 год возглавлявший Институт программных систем им. А.К. Айламазяна Российской академии наук, а затем являвшийся главным научным сотрудником института. Сергей Абрамов был научным руководителем от России программ СКИФ и СКИФ-ГРИД по разработке суперкомпьютеров по проекту союзного государства России и Белоруссии.

По данным источника «Ъ-Ярославль», ученого подозревают в переводе денег одной из запрещенных в России организаций.

Антон Голицын