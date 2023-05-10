Мэрия Ярославля продает долги «Заволжского рынка»

Мэрия намерена продать долговые обязательства перед бюджетом Ярославля ООО «Заволжский рынок» и ООО «Дворик», включив их в план приватизации на 2023 год. Об этом на заседании комиссии по собственности муниципалитета Ярославля заявил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля Денис Пуговишников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заволжский рынок

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Заволжский рынок

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Речь идет о долгах двух предприятий за аренду земельных участков. Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Дворик» имеет офис в двухэтажном здании на проспекте Ленина. ООО «Заволжский рынок» зарегистрировано в Москве, но владеет помещениями рынка, закрытого в Заволжском районе в 2022 году. Реализовывать долги перед городским бюджетом в мэрии намерены и дальше. Законодательная основа для этого есть.

«В силу 128 статьи Гражданского кодекса дебиторская задолженность относится к имущественным правам, и обязательства лица по оплате аренды земельного участка следует рассматривать как муниципальное имущество. Мы полагаем возможным дебиторскую задолженность, сформировавшуюся по договорам аренды земельных участков, также включить в план приватизации и по рыночной стоимости выставлять на продажу»,— пояснил депутатам муниципалитета председатель КУМИ Денис Пуговишников.

Андрей Иванов