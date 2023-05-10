Мэрия Ярославля продает долги «Заволжского рынка»

Мэрия намерена продать долговые обязательства перед бюджетом Ярославля ООО «Заволжский рынок» и ООО «Дворик», включив их в план приватизации на 2023 год. Об этом на заседании комиссии по собственности муниципалитета Ярославля заявил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля Денис Пуговишников.
Заволжский рынок
Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ
Речь идет о долгах двух предприятий за аренду земельных участков. Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «Дворик» имеет офис в двухэтажном здании на проспекте Ленина. ООО «Заволжский рынок» зарегистрировано в Москве, но владеет помещениями рынка, закрытого в Заволжском районе в 2022 году. Реализовывать долги перед городским бюджетом в мэрии намерены и дальше. Законодательная основа для этого есть.
«В силу 128 статьи Гражданского кодекса дебиторская задолженность относится к имущественным правам, и обязательства лица по оплате аренды земельного участка следует рассматривать как муниципальное имущество. Мы полагаем возможным дебиторскую задолженность, сформировавшуюся по договорам аренды земельных участков, также включить в план приватизации и по рыночной стоимости выставлять на продажу»,— пояснил депутатам муниципалитета председатель КУМИ Денис Пуговишников.