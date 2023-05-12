В Ярославле на миллиард рублей отремонтируют два проспекта и две улицы

В Ярославле определились, на ремонт каких дорог потратят 1 млрд руб., дополнительно выделенный городу из областного бюджета. Об этом в интервью «Ъ-Ярославль» рассказал мэр Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замена сетей на улице Свободы

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Замена сетей на улице Свободы

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

О выделении дополнительных средств на ремонт дорог в областном центре было объявлено в апреле. Теперь мэр Ярославля назвал улицы, которые сделают на полученные дополнительные средства.

«Это проспект Машиностроителей. То, что нам не хватало, чтобы выйти на этот участок, на сегодня профинансировано. Обязательно улица Победы, обязательно проспект Октября. И пробуем в этом году начать улицу Свободы. Здесь есть вопросы. Они связаны с тем, что сети сегодня меняют. Жители это видят. Мы сейчас полностью проходим по всем сетям, чтобы потом не раскапывать после капитального ремонта»,— рассказал Артем Молчанов.

Дополнительная тема — ямочный ремонт.

«Текущий ямочный ремонт будет проводится полноценными картами. Это более 50 дорог, которые попадают за счет этого миллиарда. Протяженность большая. Все дороги не смогу назвать, потому что корректировка еще будет. Есть улица Ухтомского, есть улица Ушинского, Саукова, Войнова»,— перечислил Артем Молчанов.

Мэр уточнил, что все сметы на ремонт актуальные и перерасчета в цены 2023 года не требуют. Более того, город физически еще не имеет дополнительного миллиарда в казне, но уверен, что получит эти деньги.

«Мы не ждем решение думы 30 мая, а уже сейчас распределяем. Он поступит в июне. Но если бы начали работу в июне, то ушли бы опять в осенний период»,— говорит Артем Молчанов.

Андрей Иванов