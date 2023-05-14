В Ярославле реорганизовали муниципальное предприятие

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление о реорганизации муниципального казенного предприятия «Ремонт и обслуживание гидросистем» (РиОГС). Постановление начало действовать с 12 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Специалисты «РиОГС» за работой

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Специалисты «РиОГС» за работой

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

«РиОГС» сменил форму собственности: вместо казанного предприятия теперь будет работать муниципальное бюджетное учреждение. В качестве основного учредителя МБУ остается комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля. Задачи реорганизованного учреждения определены следующим образом.

«Основными целями деятельности муниципального бюджетного учреждения «Ремонт и обслуживание гидросистем» города Ярославля являются содержание и ремонт сетей ливневой канализации и водоотводных сооружений, содержание туалетов и фонтанов»,— говорится в постановлении мэрии Ярославля.

Андрей Иванов