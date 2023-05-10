Парк на Даманском в Ярославле могут отдать в концессию

Мэрия Ярославля рассматривает вариант частного концессионного соглашения для привлечения инвестора в парк на Даманском. Об этом на заседании комиссии муниципалитета по ЖКХ сообщила директор МУП «Горпарк» Вера Виноградова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парк Даманский

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Парк Даманский

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

По ее словам мэрия ищет инвесторов для всех крупных ярославских парков. Что касается Даманского и зоны Подзеленья, то для привлечение сторонних инвестиций территорию переводят из памятников природы в туристическо-рекреационную зону. «Сейчас находимся на этапе экологической экспертизы, которая займет 30 дней. Далее проект будет проходит согласование в правительстве Ярославской области»,— отметила Вера Виноградова.

Инвестора для парка на Даманском ищут в Москве. Власти Ярославля уже провели две встречи с представителями парка «Сказка».

«Мы видим Даманский как парк а-ля "Диснейленд". Остров мечты. В апреле заместитель мэра по социально-экономическому развитию в Москве встречалась с руководителями парка "Сказка". По результатам данной встречи было проведено рабочее совещание в Ярославле, на котором представители парка "Сказка" предложили вариант сотрудничества. Такой, как частная концессионная инициатива»,— рассказала Вера Виноградова.

В Ярославле не сочли четкой финансовую модель будущей концессии, поэтому, намерены провести и третью встречу с инвестором, уже с участием мэра Ярославля Артема Молчанова. Заместитель мэра Елена Гудкевич, отвечая на вопросы депутатов, дала понять, что вариант с концессией «Сказки» может быть отклонен.

«Вероятно, тот инвестор, с которым мы познакомились, не будет нашим окончательным выбором. При первой встрече у нас к ним возникло значительное количество вопросов. Мы стараемся заинтересовать нашими парками и других предпринимателей. Мы не можем дать ответ по срокам, когда найдем инвесторов, но я гарантирую, что мы будем делать это максимально быстро»,— сказала Елена Гудкевич.

Между тем, парк на Даманском и так принес городу прибыль, которая в 2022 году составила 28 млн руб. Муниципальные парки Юбилейный, Нефтяников и 30-летия Победы остаются убыточными.

Андрей Иванов