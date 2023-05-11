В Ярославле девятиклассника арестовали за убийство на остановке

10 мая Ленинский районный суд Ярославля арестовал 15-летнего подростка, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ), сообщили «Ъ-Ярославль» в Ярославском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ярославского областного суда Фото: Пресс-служба ярославского областного суда

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 8 мая на остановке «улица Жукова» в Ярославле было обнаружено тело 48-летнего мужчины. В соцсетях появилась видеозапись, на которой запечатлен момент смерти мужчины от ударов, нанесенных молодым человеком.

Арестованный является учеником 9 класса средней школы. Он заключен под стражу сроком на 2 месяца до 8 июля 2023 года.

Антон Голицын