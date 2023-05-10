В Ярославле начался ремонт эстакадной части Юбилейного моста

Сегодня, 10 мая, АО «Ярдормост» приступает к ремонту эстакадной части Юбилейного моста. Сейчас подрядчик наносит временную разметку, завтра — начнет фрезеровать изношенное покрытие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: АО «Ярдормост» Фото: АО «Ярдормост»

Как сообщил подрядчик, первый этап работ планируют завершить в конце июня, второй — в конце августа.

«Работы много. Здесь не только заменим изношенный асфальт, но и сделаем защитный слой бетона, гидроизоляцию и приведем в порядок деформационные швы»,— говорится в сообщении АО «Ярдормост».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что с 10 мая движение на мосту будет частично перекрыто из-за ремонта стоимостью 51 млн руб. Работы будут идти на эстакаде в районе ТРЦ «РИО» в сторону Заволжского района Ярославля.

Алла Чижова