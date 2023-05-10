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В Ярославле собираются строить очистные сооружения возле Октябрьского моста

Мэрия Ярославля намерена изменить зонирование земельного участка в районе Октябрьского моста для строительства очистных сооружений. Информацию «Ъ-Ярославль» подтвердили в пресс-службе мэрии.

Волга в районе Пятницкого спуска

Волга в районе Пятницкого спуска

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Волга в районе Пятницкого спуска

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

3 мая вышло постановление мэрии о подготовке проекта решения муниципалитета по внесению изменений в «Правила землепользования и застройки». Документ предполагает изменить зонирование земельного участка в районе «Красного маяка». Сейчас земля у Октябрьского моста в районе Пятницкого спуска относится к зоне городских парков и скверов, однако участок планируется перевести в зону зеленых насаждений.

В мэрии Ярославля в ответ на запрос «Ъ-Ярославль» пояснили, что перевод необходим для будущих строительных работ. «Зону меняют, чтобы появилась возможность строительства очистных сооружений в данном месте»,— сообщили в департаменте градостроительства.

Городские власти еще в 2020 году занялись проектом строительства очистных сооружений ливневой канализации нижнего яруса набережной Волги в районе Пятницкого спуска. Согласно ЕИС «Закупки», муниципальный контракт с проектировщиком до сих пор находится в стадии исполнения.

«Очистные сооружения необходимо выполнить в подземном варианте. Глубина (высота) здания (строения, сооружения) не должна превышать 14,5 м. Предусмотреть шпунтовое ограждение для закрепления земляного откоса верхней части Волжской набережной с обеспечением сохранности близлежащих зданий и сооружений»,— отмечается в техзадании для проектировщика.

Строительство очистных сооружений очень беспокоило председателя Госдумы Вячеслава Володина. 19 апреля он заявил, что Валентине Терешковой надо выйти в космос, чтобы в Ярославле появились очистные сооружения по проекту «Оздоровление Волги».

Андрей Иванов

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