Главой Тутаевского района избрана Ольга Низова

Ольга Низова избрана главой Тутаевского района Ярославской области. За ее кандидатуру единогласно проголосовал муниципальный совет района 10 мая, сообщили в районной администрации. В голосовании участвовали 18 депутатов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание муниципального совета Тутаевского района

Фото: администрация Тутаевского района Заседание муниципального совета Тутаевского района

Фото: администрация Тутаевского района

Госпожа Низова исполняла обязанности главы с ноября 2022 года после отставки главы Дмитрия Юнусова, возглавившего департамент общественных связей областного правительства.

Помимо Ольги Низовой в конкурсе участвовали еще четыре человека — начальник управления муниципального контроля администрации Владимир Карташов, предприниматель Андрей Либин, сотрудник администрации района Надежда Просолова и предприниматель Андрей Соловьев. Все они были допущены до голосования в муниципальном совете, но депутаты предпочли действующую и.о. главы.

Срок полномочий главы Тутаевского района составляет пять лет.

Антон Голицын