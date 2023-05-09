СМИ: капитан сборной Словакии пропустит чемпионат мира из-за перехода в ярославский «Локомотив»

Защитник и капитан сборной Словакии Мартин Гернат пропустит чемпионат мира по хоккею из-за перехода в ярославский «Локомотив». Об этом сообщает чешское издание sport.cz.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мартин Гернат

Фото: Федерация хоккея Словакии Мартин Гернат

Фото: Федерация хоккея Словакии

При этом СМИ приводит и официальную версию федерации хоккея Словакии, которая со ссылкой на врача команды сообщила, что Гернат не сыграет на мировом первенстве из-за травмы, полученной в товарищеском матче против сборной Австрии. Журналисты обращают внимание, что сразу после поединка травма серьезной не считалась.

«Настоящей причиной исключения Герната из команды могут быть его переговоры о переходе в КХЛ. Защитник, который в прошлом сезоне играл в швейцарской «Лозанне», со следующего сезона может оказаться в Ярославле»,— предполагает sport.cz.

Мартину Гернату в апреле исполнилось 30 лет. Помимо «Лозанны», он выступал в чемпионате Чехии за «Спарту» и «Тршинец», а также в Американской хоккейной лиге. Бронзовый призер Олимпийских игр 2022 года.

Андрей Иванов