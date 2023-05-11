В Ярославле директора фирмы приговорили за коррупцию при строительстве центра УМВД

11 мая Кировский районный суд Ярославля вынес приговор 71-летнему бывшему директору ООО «М-Инжиниринг» Юрию Баранову по обвинению в даче взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ), сообщили в Ярославском областном суде. Баранову назначено наказание в виде штрафа в размере 2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

В 2012 году УМВД России по Ярославской области заключило контракт на реконструкцию зданий для размещения Центра кинологической службы, по которому ООО «М-Инжиниринг» выступало субподрядчиком.

Как установил суд, в 2013-2014 годах Юрий Баранов передал заместителю начальника управления организации тылового обеспечения УМВД Евгению Терехову деньги и иное имущество общей стоимостью 1 млн 323 тыс. руб. Всего планировалось передать 1,5 млн руб. «за общее покровительство и попустительство по службе, беспрепятственное согласование актов приемки выполненных работ, в том числе без фактического выполнения работ». В итоге центр так и не был построен. Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ.

Юрий Баранов не признал вину. В суде директор фирмы говорил, что переданные деньги были «безвозмездной спонсорской помощью УМВД России про Ярославской области».

В 2020 году Евгений Терехов был приговорен к 7,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Антон Голицын