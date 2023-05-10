Назначен новый заместитель председателя ярославского правительства

Заместителем председателя правительства Ярославской области назначен директор департамента имущественных и земельных отношений Денис Хохряков. Об этом сказал губернатор Михаил Евраев в ходе оперативного совещания в региональном правительстве. Денис Хохряков будет курировать работу департаментов имущественных и земельных отношений, лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования.
Денис Хохряков
Фото: Правительство Ярославской области
Ранее на этом посту работал Артем Молчанов, который в ноябре 2022 года был избран мэром Ярославля. Должность зампреда правительства была вакантна с ноября 2022 года.
Денис Хохряков до прихода в департамент имущественных и земельных отношений работал в системе Минобороны России по управлению имуществом Вооруженных сил Российской Федерации, в территориальном управлении Росреестра.