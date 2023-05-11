В Ярославле прекратили уголовное дело перевозчика

Ярославский районный суд прекратил уголовное дело директора ООО «Гирфтранс» Хасьятуллы Гирфанова, обвинявшегося в даче взятки. Решение вынесено 10 мая и размещено на сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хасьятулла Гирфанов

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Хасьятулла Гирфанов

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», господин Гирфанов обвинялся в передаче денежных средств «за покровительство» заместителю главного государственного инспектора госавтодорнадзора Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора (МУГАДН) Ространснадзора Алексею Кирьянову. Взятка передавалась через посредника, а с декабря 2021 года и в рамках оперативного мероприятия ФСБ.

Уголовное дело директора ООО «Гирфтранс» Хасьятуллы Гирфанова поступило в Ярославский районный суд в марте 2023 года. 10 мая суд принял решение уголовное дело прекратить в связи с деятельным раскаянием подсудимого. Решение в законную силу не вступило.

ООО «Гирфтранс» осталось работать на рынке перевозок и после модернизации общественного транспорта в Ярославле и Ярославском районе. В 2023 году компания получила 5 автобусных маршрутов, заключив семилетние контракты на общую сумму в 3,2 млрд руб.

Андрей Иванов