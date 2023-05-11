Ярославских перевозчиков проверят из-за жалоб жителей

ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» проверит работу перевозчиков после жалоб жителей губернатору Михаилу Евраеву. Жители обратили внимание главы на то, водители общественного транспорта не помогли пассажиру с инвалидной коляской и женщине с детской коляской зайти в автобус.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Один из жителей Ярославля пожаловался на то, что водитель автобуса №4 не помог двум пассажирам с инвалидной коляской заехать в автобус по пандусу. По словам сопровождающего, пока он помогал попасть в автобус девушке на коляске, мужчина заезжал самостоятельно на пандусе и опрокинулся назад. Поднять его помогли, водитель из автобуса не вышел. Однако на выходе все-таки помог маломобильным гражданам покинуть транспорт. Второй пассажирке с детской коляской водитель также не помог зайти в транспорт.

«Это недопустимые ситуации. Технические условия для маломобильных пассажиров в новых автобусах есть, и помогать им - обязанность водителей. Поручил ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области» провести по фактам случившегося тщательную проверку. Установить все обстоятельства будет несложно. В салонах работают камеры видеонаблюдения»,— сообщил господин Евраев. Кроме того, он поручил перевозчикам провести дополнительный инструктажи с водительским составом.

Алла Чижова