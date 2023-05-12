Экс-начальник рыбинской полиции осужден за взятки и оправдан за мошенничество

Бывший заместитель директора ГП ЯО «Северный водоканал» Геннадий Гаврюшин признан виновным в получении взяток и оправдан по статье о совершении мошенничества. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Геннадий Гаврюшин

Фото: СУ СКР по Ярославской области Геннадий Гаврюшин

Фото: СУ СКР по Ярославской области

12 мая приговор вынес Рыбинский городской суд. Геннадий Гаврюшин, который в 2007-2014 годах возглавлял рыбинскую полицию, обвинялся в получении взяток и мошенничестве. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» со ссылкой на Следственный комитет, как сотрудник «Северного водоканала» господин Гаврюшин получил от руководителя коммерческой организации взятку в размере 100 тыс. руб. за оказание содействия в приемке выполненных этой организацией работ. Также Геннадий Гаврюшин получил в качестве взятки 20 тыс. руб. за обеспечение победы фирмы в аукционе на поставку оборудования на «Северный водоканал». Кроме того, следствие увидело мошенничество в том, что Гаврюшин отремонтировал свой автомобиль за счет средств «Северного водоканала».

Однако по статье о мошенничестве суд не нашел в действиях обвиняемого состава преступления и оправдал его. По статьям о взятках Геннадия Гаврюшин признан виновным и приговорен к 3,5 годам лишения свободы и штрафам в 1 млн руб. и 200 тыс. руб. При этом суд освободил Геннадия Гаврюшина от выплаты штрафа в 200 тыс. в связи с истечением срока давности преступления. Приговор в законную силу не вступил.

Андрей Иванов