Директор департамента строительства Ярославской области покинул свой пост

Директор департамента строительства Ярославской области Сергей Гончар покинул свой пост. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области. Господин Гончар написал заявление об увольнении по собственному желанию. И.о. директора департамента назначен директор ГАУ «Яргосстройэкспертиза» Александр Гаврилов.
Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ
Сергей Гончар руководил департаментом строительства Ярославской области полгода. Заместителем директора департамента с возложением обязанностей директора он стал в ноябре 2022 года.
И.о. директора ГАУ «Яргосстройэкспертиза» назначена начальник отдела ценообразования и сметного нормирования учреждения Маргарита Забелина.