Директор департамента строительства Ярославской области покинул свой пост

Директор департамента строительства Ярославской области Сергей Гончар покинул свой пост. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области. Господин Гончар написал заявление об увольнении по собственному желанию. И.о. директора департамента назначен директор ГАУ «Яргосстройэкспертиза» Александр Гаврилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Сергей Гончар руководил департаментом строительства Ярославской области полгода. Заместителем директора департамента с возложением обязанностей директора он стал в ноябре 2022 года.

И.о. директора ГАУ «Яргосстройэкспертиза» назначена начальник отдела ценообразования и сметного нормирования учреждения Маргарита Забелина.

Антон Голицын