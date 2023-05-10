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Директор департамента строительства Ярославской области покинул свой пост

Директор департамента строительства Ярославской области Сергей Гончар покинул свой пост. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области. Господин Гончар написал заявление об увольнении по собственному желанию. И.о. директора департамента назначен директор ГАУ «Яргосстройэкспертиза» Александр Гаврилов.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Сергей Гончар руководил департаментом строительства Ярославской области полгода. Заместителем директора департамента с возложением обязанностей директора он стал в ноябре 2022 года.

И.о. директора ГАУ «Яргосстройэкспертиза» назначена начальник отдела ценообразования и сметного нормирования учреждения Маргарита Забелина.

Антон Голицын

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