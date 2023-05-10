Суд в Рыбинске не стал снимать арест с имущества Юрия Ласточкина

Рыбинский городской суд Ярославской области не стал снимать арест с имущества бывшего мэра города Юрия Ласточкина. Информацию «Ъ-Ярославль» подтвердили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Тихонов, Коммерсантъ Фото: Александр Тихонов, Коммерсантъ

Как пояснили в пресс-службе, с ходатайством о снятии ареста с имущества господина Ласточкина выступила Федеральная служба судебных приставов. Речь шла о гаражном боксе, который принадлежит Юрию Ласточкину. Рыбинский городской суд своим постановлением от 17 апреля 2023 года отказал в удовлетворении ходатайства приставов.

В октябре 2015 года бывший мэр Рыбинска получил 8,5 лет лишения свободы за получение взятки в особо крупном размере и растрату. По приговору арест, наложенный на имущество Юрия Ласточкина, был сохранен «до решения вопроса об исполнении наложенных на подсудимого приговором имущественных взысканий». Все дело в штрафе в 140 млн руб., который должен заплатить Юрий Ласточкин по приговору суда.

Приставы уже не первый раз пытаются снять арест с гаража господина Ласточкина. Первую попытку они предприняли в апреле 2022 года. В ходатайстве указывалось, что снятие ареста с гаража необходимо «в целях принудительного обращения на него взыскания». Но и год назад суд рассматривать ходатайство отказался.

На свободу Юрий Ласточкин вышел в конце апреля 2022 года. В публичном пространстве он сам не появлялся. Как ранее сообщал Ъ, в марте 2023 года ярославский губернатор Михаил Евраев обещал подумать о работе для господина Ласточкина, если у того будет желание «вернуться в систему».

Андрей Иванов