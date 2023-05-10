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В Ярославле юноша погиб от удара током на железнодорожной станции

В ночь на 10 мая молодой человек 2005 года рождения получил смертельный удар током на железнодорожной станции Полянки в Ярославле. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте.

Место происшествия

Место происшествия

Фото: Западное МСУ на транспорте

Место происшествия

Фото: Западное МСУ на транспорте

Как считают следователи, группа ярославцев в ночь на среду гуляла на территории станции Полянки, которая находится в ведении «Северной железной дороги».

«Молодой человек поднялся на крышу стоящего на путях вагона, где дотронулся до контактной линии и был поражен электрическим током. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия»,— пояснили в Западном МСУ.

По данному факту Ярославским следственным отделом на транспорте возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее смерть по неосторожности смерть человека».

Андрей Иванов

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