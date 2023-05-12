В Переславле нацпарк призывает прекратить забор воды из Плещеева озера

ФГБУ «Национальный парк "Плещеево озеро"» призывает власти прекратить забор воды из озера и обеспечить защиту объекта от сброса сточных вод. Администрация парка направила письма об этом губернатору Ярославской области Михаилу Евраеву и исполняющему обязанности главы городского округа Переславль-Залесский Александру Тарасенкову, сообщается на официальном сайте нацпарка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

«Администрациям области и городского округа необходимо в срочном порядке принять необходимые меры для полного исключения попадания сточных (в том числе ливневых и дренажных) вод в акваторию озера Плещеево. А с другой стороны – нужно срочно найти источник альтернативного водоснабжения города, как это и планировалось изначально»,— говорится в сообщении на сайте национального парка «Плещеево озеро».

Вопрос состояния озера и водозабора из него обсуждался 11 мая на заседании Переславской городской думы. С докладом выступила заместитель директора по научной работе Марина Андреева.

«Год от года качество воды в озере не улучшается. Цикл «жизни» озер приводит к тому, что в конечном итоге озера превращаются в болото. В естественных условиях на это могут уйти десятки тысяч лет. Но деятельность человека вносит свои коррективы. Поступающие с прилегающих к озеру Плещеево территорий загрязняющие вещества в значительной мере ускоряют скорость эвтрофирования (повышение биологической продуктивности — "Ъ-Ярославль") водоема»,— сообщает сайт нацпарка.

С 2017 года наблюдается массовое «цветение» озера цианобактерией глеотрихией щетинистой. Отмирая, эти растения дают большой объем органического вещества, которое оседает на дно и там постепенно разлагается с потреблением кислорода в придонных слоях воды.

«Глеотрихия при массовом своем развитии способна синтезировать гепатотоксины медленного действия, которые оказывают широкое воздействие на позвоночных, в том числе и на человека. На данный момент в отобранных пробах глеотрихии озера Плещеево токсины не были обнаружены. Но это не значит, что этого не случится впоследствии»,— говорится в сообщении нацпарка.

Ученые опасаются негативного влияния цианобактерии на здоровье потребляющих воду жителей, в связи с чем национальный парк и обратился к властям города и области о поиске альтернативного источника воды для Переславля-Залесского.

Всего в 2022 году из озера для питьевых и технических нужд города было взято почти семь млн кубометров воды.

Антон Голицын