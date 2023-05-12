В Ярославле сотрудников ГИБДД подозревают в получении взятки за сдачу экзамена

В Ярославле возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении 37-летнего и 40-летнего бывших сотрудников МРЭО ГИБДД УМВД России по Ярославской области, подозреваемых в получении взятки группой лиц через посредника (п. «а» ч.5 ст. 290 УК РФ). Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в следственном управлении Следственного комитета по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«По данным следствия, в декабре 2022 года подозреваемые получили в качестве взятки денежные средства за осуществление беспрепятственного принятия практического экзамена у обучающегося одной из автошкол города Ярославля на право управления транспортным средством. В результате указанных совместных действий подозреваемых, обучающийся получил водительское удостоверение на право управление транспортным средством категории "В"»,— сообщили в СУ СКР по Ярославской области.

Как уточнили в УМВД России по Ярославской области, преступление было выявлено сотрудниками оперативно-розыскной части собственной безопасности УМВД.

«В настоящее время сотрудники уволены из органах внутренних дел по отрицательным основаниям, при подтверждении вины понесут наказание в установленном законом порядке»,— прокомментировали ситуацию в УМВД России по Ярославской области.

Антон Голицын