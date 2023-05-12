Директора строительной компании будут судить за обман дольщиков «Нового Ярославля»

Бывшего директора ООО «Руф Стайл Констракшен» Руслана Селезнева будут судить за мошенничество со средствами дольщиков микрорайона «Новый Ярославль». Как сообщила прокуратура, расследование уголовного дела завершено.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Непостроенные дома "Нового Ярославля"

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Непостроенные дома "Нового Ярославля"

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

С декабря 2014 года по май 2017 года ООО «Руф Стайл Констракшен» заключало договоры долевого участия на строительство трехэтажных многоквартирных домов в микрорайоне «Новый Ярославль» возле деревни Губцево Ярославского района. Тогда же были открыты кредитные линии в банке для этой же стройки.

«В январе 2017 года строительство было прекращено. Обязательства перед участниками долевого строительства застройщик не выполнил, кредиты банку не вернул, полученные денежные средства использовал на личные нужды. В результате указанной деятельности 142 участникам долевого строительства причинен ущерб в размере свыше 180 млн руб., банку – свыше 216 млн руб.»,— рассказали в прокуратуре Ярославской области.

Уголовное дело Руслана Селезнева будет рассматривать Кировский районный суд Ярославля.

Андрей Иванов