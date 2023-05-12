В Тутаеве возбудили уголовное дело из-за ремонта дороги

В Тутаеве Ярославской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при ремонте автомобильной дороги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проверка улицы Толбухина

Фото: СУ СК РФ по Ярославской области Проверка улицы Толбухина

Фото: СУ СК РФ по Ярославской области

Речь идет о капитальном ремонте улицы Толбухина на левом берегу Тутаева, который делали в сентябре 2022 года. Заказчиком работ выступало МКУ «Центр контрактных отношений» Тутаевского муниципального района, подрядчиком — ООО «Тутаевская дорожно-строительная компания». Как установила проверка прокуратуры, заказчик дорогу принял и выплатил по контракту более 60 млн руб.

«Вместе с тем, проверка показала, что фактически работы по ремонту покрытия пересечений и примыканий автомобильной дороги не выполнены, их необоснованная оплата повлекла причинение ущерба на сумму около 4 млн руб.»,— пояснили в прокуратуре.

По данному факту областное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». По данным источника «Ъ-Ярославль» в самом «Центре контрактных отношений» 12 мая прошел обыск и выемка документов, при этом неизвестно, связан ли визит с ремонтом улицы Толбухина.

Андрей Иванов