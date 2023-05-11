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Коммерсантъ FM
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Red Wings запросила допуски на полеты в Грузию из Москвы, Самары и Казани

Российская авиакомпания Red Wings направила в Росавиацию запрос о предоставлении временного допуска на полеты в Тбилиси из Москвы, Самары и Казани. Информация отражена в материалах (.xlsx) к заседанию межведомственной комиссии Росавиации, распределяющей допуски.

Из документов Росавиации следует, что Red Wings просит допуск к регулярным рейсам в Тбилиси из Москвы с частотой 21 раз в неделю. По соглашению о воздушном сообщении между Россией и Грузией, 21 рейс в неделю — максимально допустимая частота на этом маршруте. Из Казани и Самары авиакомпания планирует вылетать семь раз в неделю.

Постоянные допуски на рейсы из Москвы в Тбилиси имеют две российские авиакомпании: «Аэрофлот» и Nordwind, временный допуск есть только у компании «Азимут». Постоянные допуски на полеты в грузинскую столицу из Самары — у «Уральских авиалиний», «ЮВТ Аэро» и Smartavia, из Казани — у «Победы», «ЮВТ Аэро» и Nordwind.

Вчера, 10 мая, президент России Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию для российских авиакомпаний, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. В Минэкономики Грузии заявили, что дадут разрешение на полеты тем российским авиакомпаниям, которые не попали под санкции, однако пока таких обращений еще не было. Минтранс анонсировал ежедневные рейсы только из Москвы и только на «Суперджетах».

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Авиасообщение между двумя странами было прекращено с июля 2019 года. До 2019 года в Грузию летали шесть перевозчиков из РФ: «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии», «Победа», «Нордавиа» (после апреля 2020 года Smartavia) и Red Wings.

Подробнее о возобновлении авиарейсов в Грузию — в материале «Ъ» «Который раз взлетим Москва—Тбилиси».

Милена Костерева

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