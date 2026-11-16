«Оптимистичнее настроены только миллениалы»
Яна Лубнина — о том, как разные поколения пользуется ИИ
0:00
0:00
Молодые люди используют нейросети, но в то же время в них сомневаются. Поколение Z принято считать главными скептиками. Но в вопросе ИИ все неоднозначно, считают аналитики консалтинговой компании Miltown Partners. Они опросили почти 6,5 тыс. человек и провели фокус-группы в зависимости от возраста участников.
Согласно обзору, половина зумеров ждет, что искусственный интеллект навредит обществу. Такой же процент скептиков среди бэби-бумеров (им сейчас за 60) и представителей поколения X (им за 45). Оптимистичнее настроены только миллениалы. Они, кстати, и пользуются нейросетями активнее всех. Каждый день что-то спрашивают у искусственного интеллекта 53% миллениалов и 46% зумеров. Чаще всего по личным поводам.
Угроза человечеству, о которой больше волнуется старшее поколение, зумеров пугает меньше. А вот то, что искусственный интеллект ухудшает самостоятельное мышление и усложняет поиск работы, беспокоит сильнее. Около трети иногда чувствуют вину за использование ИИ, среди студентов таких 43%. Вина сильнее у тех, кто пользуется ИИ редко, чем у ежедневных пользователей. В фокус-группах это объясняли и вредом для окружающей среды, и страхом облениться.
Для зумеров остается важно, кто принимает решение: они сами или нейросеть. Нынешние 20-летние делегируют нейросетям поиск товаров, но не совершение покупок. Спецэффекты, нарисованные искусственным интеллектом, они воспринимают нормально, а актеров и инфлюенсеров, созданных нейросетью, уже нет. Лучше всего на отношение к технологии влияет обещание, что решения остаются за человеком. Кстати, авторы обзора советуют учиться этому компаниям, которые развивают искусственный интеллект. Доверие к ним у зумеров невысокое.