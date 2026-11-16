«Оптимистичнее настроены только миллениалы»

Угроза человечеству, о которой больше волнуется старшее поколение, зумеров пугает меньше. А вот то, что искусственный интеллект ухудшает самостоятельное мышление и усложняет поиск работы, беспокоит сильнее. Около трети иногда чувствуют вину за использование ИИ, среди студентов таких 43%. Вина сильнее у тех, кто пользуется ИИ редко, чем у ежедневных пользователей. В фокус-группах это объясняли и вредом для окружающей среды, и страхом облениться.