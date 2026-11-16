«Каспийские Ворота — перекресток культур»

Еще в последней трети XX столетия здешняя горско-еврейская община была крупнейшей в мире, наверное. Несколько лет назад нам довелось побывать в Дербенте на фестивале, посвященном культуре этого странного народа, говорящего на своем языке — джуури, имеющего свои традиции в декоративно-прикладном искусстве и обрядовые особенности. Даже синагоги горских ориентированы на запад, а не как у ашкеназов, европейских евреев, — на восток.