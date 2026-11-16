«Каспийские Ворота — перекресток культур»
Дмитрий Буткевич — о древнем Дербенте и его народах
0:00
0:00
Я уже рассказывал о появлении внушительного фолианта «Дагестан. История, культура, идентичность», где 26 дагестанских авторов, отобранных редактором издания Николаем Ильиным, рассказывают о самых разных сторонах жизни этой удивительной республики.
Значительная часть материала посвящается самому древнему городу на территории России — Дербенту. Поселение здесь непрерывно существует уже около 2 тыс. лет. В латинско-греческой традиции его именовали Каспийские Ворота, а название происходит от персидского Дарбанд («узел ворот»). Город всегда был воротами между Восточной Европой и Передней Азией.
Здесь, в узкой трехкилометровой горловине между морем и отвесно уходящими ввысь горами, лежал караванный путь, который с середины XVI века стережет сохранившаяся до наших дней крепость Нарын-Кала. У подножия крепости, в так называемых верхних кварталах, магалах, традиционно жили и живут сейчас азербайджанцы. В средних кварталах — армяне, а в нижних, ближе к морю, — русские. В самом конце XVIII столетия рядом с армянами поселились горские евреи.
Еще в последней трети XX столетия здешняя горско-еврейская община была крупнейшей в мире, наверное. Несколько лет назад нам довелось побывать в Дербенте на фестивале, посвященном культуре этого странного народа, говорящего на своем языке — джуури, имеющего свои традиции в декоративно-прикладном искусстве и обрядовые особенности. Даже синагоги горских ориентированы на запад, а не как у ашкеназов, европейских евреев, — на восток.
По переписи 1959 года в Дербенте проживало 16 тыс. джууров — таково самоназвание народа. Сейчас, согласно изданию «Дагестан», их всего 300 по всей России. Следы в культуре видны повсюду на улицах. Значительное число купеческих особняков носят имена бывших владельцев — Дадашевых, Ханукаевых. Эти и другие фамилии встречаются среди крупнейших предпринимателей Дербента, в том числе владельцев винокурен.
А еще я насчитал в Дербенте шесть национальных театров, по два — татских и азербайджанских, а также Лезгинский и Табасаранский. Каспийские Ворота — перекресток культур, в прямом смысле этого термина.