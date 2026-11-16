«Заставили футболиста продать значительную часть лошадей»

И это было не просто хобби. Игрок вложил в проект более €40 тыс. и на этом не остановился. Он приобретал на разных аукционах представителей дорогих пород. Например, скаковой жеребец Торнибуш был куплен за €220 тыс. и практически окупил эту цену за 19 стартов, одержав шесть побед. Гризманн говорил, что смотреть на скачки своих лошадей — более нервное занятие, чем играть в футбол, о котором он пытался забыть, погружаясь в мир элитных лошадей.