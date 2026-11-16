«Заставили футболиста продать значительную часть лошадей»
Владимир Осипов — об увлечении Антуана Гризманна
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Звезды спорта в повседневной жизни порой совершенно не соответствуют тому образу, к которому привыкли болельщики. Нередко эти люди выбирают самые неожиданные увлечения, которые иногда даже начинают занимать в их сердце больше места, чем спортивные победы.
Антуан Гризманн, талантливый футболист, лучший бомбардир в истории мадридского «Атлетико», сейчас выступает в американской MLS за клуб «Орландо Сити». Но страстью нападающего всегда был не только футбол. Антуан родился и вырос во Франции и любил лошадей. Эту страсть мальчику привил отец, который с ранних лет брал его на ипподром. Поэтому, как только у футболиста стали появляться деньги, он открыл собственную конюшню под названием curie Griezmann (в переводе с французского — «Конюшня Гризманна»).
И это было не просто хобби. Игрок вложил в проект более €40 тыс. и на этом не остановился. Он приобретал на разных аукционах представителей дорогих пород. Например, скаковой жеребец Торнибуш был куплен за €220 тыс. и практически окупил эту цену за 19 стартов, одержав шесть побед. Гризманн говорил, что смотреть на скачки своих лошадей — более нервное занятие, чем играть в футбол, о котором он пытался забыть, погружаясь в мир элитных лошадей.
Но все изменилось в 2026 году, когда ему предложили контракт в США. €10 млн за сезон заставили футболиста продать значительную часть лошадей своей конюшни. Впрочем, за годы существования хобби, которое стало бизнесом, точно себя окупило. В 2022 году, например, Гризманн продал породистую трехлетнюю кобылу Чопе китайскому инвестору за €1,2 млн.
К тому же свою конюшню Гризманн не закрыл. Контракт с «Орландо» у него до лета 2028 года с возможностью продления еще на сезон. Сейчас футболисту 35, так что время для того, чтобы заниматься разведением лошадей и скачками, у него еще будет.