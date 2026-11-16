— Род Karenia объединяет много видов, и вещества, которые они выделяют, различаются. У берегов Камчатки в 2020 году доминировала Karenia selliformis, рядом с ней встречались и другие виды этого рода, в том числе K. mikimotoi и K. papilionacea. Для K. selliformis характерны фитотоксины под названием «гимнодимины». Правда, у японских штаммов, генетически идентичных камчатским, их не обнаружили, и природа токсичности этой холодноводной формы до конца не выяснена. Кроме того, некоторые штаммы Karenia могут выделять вещества, повреждающие жабры и покровы морских животных. Поэтому в первую очередь страдают обитатели дна и организмы-фильтраторы: морские ежи, моллюски, осьминоги. В 2020 году на обследованных участках глубиной от 5 до 20 метров погибли почти все донные животные.