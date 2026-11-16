Красный прилив под контролем
На Камчатке учатся предсказывать опасное «цветение» микроводорослей
Осенью 2020 года у берегов Камчатки развернулось «цветение» микроводорослей рода Karenia: море окрасилось в бурый цвет, на пляжи выбросило погибших морских ежей, моллюсков и осьминогов, а серферы на Халактырском пляже жаловались на резь в глазах и тошноту. Тогда о катастрофе узнали постфактум — по жалобам людей и выбросам погибших животных.
Сегодня специалисты фиксируют единичные клетки Karenia при концентрациях в сотни раз ниже опасных, и главный вопрос — как вовремя заметить начало нового «цветения» и успеть предупредить людей. Как устроен мониторинг фитопланктона, чем спутниковые снимки дополняют микроскопию и где проходит граница между наукой и оперативным оповещением, «Ъ-Наука» поговорил с директором Института Мирового океана Дальневосточного федерального университета Кириллом Винниковым.
— Какие токсины вырабатывает Karenia, как они действуют на морских животных и есть ли риск для человека?
— Род Karenia объединяет много видов, и вещества, которые они выделяют, различаются. У берегов Камчатки в 2020 году доминировала Karenia selliformis, рядом с ней встречались и другие виды этого рода, в том числе K. mikimotoi и K. papilionacea. Для K. selliformis характерны фитотоксины под названием «гимнодимины». Правда, у японских штаммов, генетически идентичных камчатским, их не обнаружили, и природа токсичности этой холодноводной формы до конца не выяснена. Кроме того, некоторые штаммы Karenia могут выделять вещества, повреждающие жабры и покровы морских животных. Поэтому в первую очередь страдают обитатели дна и организмы-фильтраторы: морские ежи, моллюски, осьминоги. В 2020 году на обследованных участках глубиной от 5 до 20 метров погибли почти все донные животные.
Для человека главный возможный источник риска — это моллюски, способные накапливать токсины. Насколько известно, подтвержденных случаев тяжелых отравлений людей токсинами K. selliformis не описано. Но при массовом «цветении» осторожность необходима: морепродукты в сезон «цветения» лучше не употреблять в пищу, пока санитарные службы не подтвердят их безопасность. Опасность представляет также прямой контакт с водой: осенью 2020 года десятки серферов на Халактырском пляже жаловались на резь в глазах, першение в горле и тошноту. Поэтому при вредоносном «цветении» фитопланктона заходить в воду не стоит.
— Что дает постоянное наблюдение, если сейчас концентрация в сотни раз ниже опасной?
— Прежде всего — время. В 2020 году о «цветении» узнали по жалобам серферов и выбросам погибших животных на берег, когда оно уже шло полным ходом. В начале октября этого года специалисты КамчатНИРО заметили водоросль при нескольких тысячах клеток на литр. Между этими двумя состояниями могут пройти недели. За это время можно предупредить жителей и рыбаков, усилить контроль морепродуктов, подготовить службы.
Второе — понимание того, как меняется сама экосистема. Микроводоросли рода Karenia — естественные обитатели наших морей. Чтобы отличить обычные колебания численности от опасного развития событий, нужны многолетние ряды данных. Без них любая находка в пробе становится либо поводом для паники, либо поводом ничего не делать.
— Как технически устроен мониторинг фитопланктона и как спутниковые данные дополняют лабораторную микроскопию?
— Основа — регулярный отбор проб воды на постоянных станциях. Пробу фиксируют, концентрируют и просматривают под микроскопом: определяют виды и считают число клеток в литре воды. В Авачинской губе такие наблюдения КамчатНИРО ведет с 2013 года.
Микроскопия дает точный ответ, но только для той точки, где взята проба. Спутник позволяет оценить состояние сразу всей акватории: по спектру отраженного света можно судить о концентрации хлорофилла, мутности и окраске воды. В 2020 году именно спутниковые снимки позволили оценить масштаб «цветения» — более 300 на 100 километров. Если калибровать алгоритмы по данным реальных проб, по снимкам можно различать стадии «цветения»: интенсивный рост, само «цветение» и смену доминирующего вида. При нескольких тысячах клеток на литр спутник «цветения» еще не видит. Его задача — показать, если пятно начнет расти, и подсказать, где брать следующие пробы.
— Существуют ли датчики в воде или системы анализа изображений, которые позволяют не ждать лабораторного анализа?
— Да. В мировой практике используют заякоренные буйковые станции с подводными спектрофотометрами и флуориметрами, которые передают данные непрерывно. Существуют и автоматические проточные микроскопы: они фотографируют клетки прямо в воде, а нейросеть распознает виды. В системе мониторинга, которую мы создаем на Камчатке в рамках Межведомственной программы научных исследований, предусмотрены и буйковые станции, и автоматическое распознавание вредоносных микроводорослей с помощью искусственного интеллекта.
На Камчатке у таких приборов есть ограничения: штормы, обрастание, лед в отдельных бухтах, протяженность и удаленность побережья. Поэтому автоматика не заменит отбор проб и микроскопию, а дополнит их и подскажет, когда и где пробы нужны в первую очередь.
— Требует ли это только микроскопии или нужны молекулярные методы? Сколько занимает полный цикл от пробы до результата?
— Микроскопия остается первым и самым быстрым шагом. Результат подсчета клеток, как правило, можно получить вскоре после отбора пробы. Но многие виды рода Karenia под световым микроскопом трудно различить между собой. Для точного определения вида нужны электронная микроскопия и молекулярно-генетические методы. Так в 2020 году установили, что камчатская K. selliformis относится к холодноводной группе и генетически идентична штаммам, выявленным в 2021 году у берегов Хоккайдо.
В системе мониторинга предусмотрен анализ средовой ДНК методом метабаркодинга. Он позволяет увидеть весь набор видов в пробе, включая редкие. Содержание токсинов определяют отдельно, иммуноферментными и масс-спектрометрическими методами. Полный цикл с молекулярным подтверждением может занимать от нескольких дней до нескольких недель. Для оперативных решений, как правило, достаточно подсчета клеток, молекулярные методы нужны для точности и научного анализа.
— Способны ли методы заметить единичные клетки? Не может ли Karenia присутствовать шире, чем мы фиксируем?
— Порог обнаружения есть у любого метода. При микроскопии он зависит от объема просмотренной пробы: единичные клетки на литр можно пропустить, а при более высокой плотности вероятность их обнаружить заметно растет. Генетические методы чувствительнее и позволяют выявить вид даже при очень небольшом числе клеток.
Поэтому вполне возможно, что микроводоросли рода Karenia распространены в планктоне шире, чем показывают пробы. Само по себе это не повод для тревоги: они естественно обитают в дальневосточных морях. Опасность создает не присутствие клеток, а их массовое размножение, и именно его мониторинг должен заметить вовремя.
— Какие пороги концентрации, площади и скорости роста считаются критическими?
— Ориентиром служат данные 2020 года. Тогда плотность Karenia достигала 100–620 тысяч клеток в литре, а в отдельные периоды эти микроводоросли составляли почти всю биомассу фитопланктона. «Цветение» продолжалось около двух месяцев на площади в десятки тысяч квадратных километров.
Признаки, требующие повышенного внимания: устойчивый рост концентрации от пробы к пробе, находки сразу в нескольких бухтах, изменение цвета воды и пена, заметные со спутника и с берега, погибшие животные на побережье. При сочетании таких признаков информацию передают в Роспотребнадзор и МЧС, решения об ограничениях принимают они.
— Существуют ли способы влиять на «цветение»?
— Остановить «цветение» в открытом море на площади в тысячи квадратных километров невозможно. В ряде стран на небольших акваториях, например у рыбоводных хозяйств, применяют осаждение клеток специальными глинами, но это локальная мера со своими последствиями для экосистемы.
Главная защита — своевременная информация: вовремя заметить, предупредить, при необходимости ограничить добычу морепродуктов и купание. Естественными ограничителями «цветения» служат осеннее охлаждение воды, штормовое перемешивание и сокращение светового дня. Но в 2020 году «цветение» развивалось в холодной воде, при 7–13 градусах, поэтому полагаться только на природные факторы нельзя, за динамикой нужно следить.
— Где граница между фундаментальным исследованием и оперативным оповещением? Кто отвечает за то, чтобы информация дошла до людей?
— Задача нашей программы научная: собирать данные, развивать методы и создавать систему, которая позволит не только фиксировать опасные ситуации, но и прогнозировать их. Решения об ограничениях принимают уполномоченные органы: Роспотребнадзор, МЧС, региональные власти.
Граница проходит в момент передачи данных. Если концентрация начинает расти или появляются признаки «цветения», информацию передают в профильные службы и параллельно усиливают наблюдение: чаще отбирают пробы, расширяют сетку станций, сверяют результаты со спутниковыми снимками. Рассказывать жителям о том, что происходит в море,— тоже часть нашей работы. Спокойный разговор возможен, только когда за ним стоят регулярные данные.
Исследование велось в рамках Межведомственной комплексной программы научных исследований полуострова Камчатка и сопредельных акваторий в 2024–2026 годах.