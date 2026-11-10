Республиканец Мэсси вынес на голосование резолюцию об импичменте Хегсета
Член Палаты представителей от Республиканской партии Томас Мэсси инициировал голосование по импичменту главе Пентагона Питу Хегсету. Об этом сообщает Fox News.
В понедельник конгрессмен внес так называемую привилегированную резолюцию — механизм, позволяющий вынести документ на рассмотрение в обход руководства большинства. Согласно регламенту, инициатива должна быть рассмотрена в течение двух законодательных дней.
При этом перед голосованием по существу руководство палаты может предложить отложить законопроект или передать его в профильный комитет, что фактически заблокирует инициативу.
Документ включает восемь статей, связанных с войной в Иране, ударами по предполагаемым судам наркоторговцев в Карибском море, атаками США по Йемену и экстрадицией бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит Пита Хегсета в случае импичмента. «Я поддержу его. Он выиграл две войны»,— сказал он в разговоре с журналистами.
О намерении вынести инициативу на голосование господин Мэсси объявил перед промежуточными выборами в Конгресс США 3 ноября. Резолюцию об импичменте он внес еще в сентябре. Сам Пит Хегсет в видеообращении в соцсети X назвал инициативу «позором», который «не сработает».