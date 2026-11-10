Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №207

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Мир

Республиканец Мэсси вынес на голосование резолюцию об импичменте Хегсета

Член Палаты представителей от Республиканской партии Томас Мэсси инициировал голосование по импичменту главе Пентагона Питу Хегсету. Об этом сообщает Fox News.
В понедельник конгрессмен внес так называемую привилегированную резолюцию — механизм, позволяющий вынести документ на рассмотрение в обход руководства большинства. Согласно регламенту, инициатива должна быть рассмотрена в течение двух законодательных дней.
При этом перед голосованием по существу руководство палаты может предложить отложить законопроект или передать его в профильный комитет, что фактически заблокирует инициативу.
Документ включает восемь статей, связанных с войной в Иране, ударами по предполагаемым судам наркоторговцев в Карибском море, атаками США по Йемену и экстрадицией бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Президент США Дональд Трамп заявил, что поддержит Пита Хегсета в случае импичмента. «Я поддержу его. Он выиграл две войны»,— сказал он в разговоре с журналистами.
О намерении вынести инициативу на голосование господин Мэсси объявил перед промежуточными выборами в Конгресс США 3 ноября. Резолюцию об импичменте он внес еще в сентябре. Сам Пит Хегсет в видеообращении в соцсети X назвал инициативу «позором», который «не сработает».
Подробнее — в материале «Ъ» «Министр на вылет».