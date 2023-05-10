Глава МИД Грузии поддержал решение России об отмене виз и возобновлении авиасообщения

Министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили заявил, что принятое президентом России Владимиром Путиным решение о возобновлении прямых авиарейсов и отмене визового режима между двумя странами «облегчит жизнь» грузинским гражданам. Он указал, что такое решение должно приветствоваться «любым ответственным правительством».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Дарчиашвили

Фото: Пресс-служба правительства Грузии Илья Дарчиашвили

Фото: Пресс-служба правительства Грузии

«В Российской Федерации проживает более миллиона наших граждан, которые имеют очень тесные связи с людьми, их близкими и родственниками, проживающими в Грузии. И это решение, рассматриваемое с гуманитарной точки зрения, приветствуется любым ответственным правительством. Решение облегчит жизнь нашим гражданам»,— приводит «РИА Новости» слова господина Дарчиашвили.

Илья Дарчиашвили подчеркнул, что решение президента России является независимым. «Это суверенное решение российского руководства и любое государство самостоятельно решает, для граждан какой страны ввести визовый режим и для каких граждан снять его»,— добавил он (цитата по «Интерфаксу»).

Сегодня, 10 мая, Владимир Путин снял запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию, а также отменил визовый режим для грузинских граждан с 15 мая. В Минтрансе уточнили, что российские авиакомпании будут осуществлять еженедельно семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на самолетах отечественного производства.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала решение Владимира Путина провокацией. По ее мнению, упразднение Россией визового режима для грузин неприемлемо из-за ситуации на Украине. Замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили сообщила, что Тбилиси пока не получал запроса от российской стороны о разрешении прямых перелетов. Она указала, что после получения разрешения Грузия допустит прямые полеты только тех российских авиакомпаний, которые не попали под санкции.

Милена Костерева