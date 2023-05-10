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Падали дроны

Беспилотники атаковали приграничные районы России

После окончания праздничных выходных приграничные территории сразу нескольких регионов России подверглись атакам беспилотников. В Белгородской и Курской областях в результате падения БПЛА повреждены здания. В непривыкшей к обстрелам Воронежской области два беспилотника попытались атаковать военный полигон.

Утром 10 мая силами ПВО в Курской области был сбит беспилотник, его обломки упали в деревне Толмачево

Утром 10 мая силами ПВО в Курской области был сбит беспилотник, его обломки упали в деревне Толмачево

Фото: @gubernator46

Утром 10 мая силами ПВО в Курской области был сбит беспилотник, его обломки упали в деревне Толмачево

Фото: @gubernator46

Утром 10 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков на своей странице «ВКонтакте» сообщил, что прошедшей ночью атаке подверглось село Ольховатка в Новооскольском районе. «Судя по всему, взорвался вражеский беспилотник. Повреждены два жилых дома, библиотека, почта, ФАП, один автомобиль»,— описал произошедшее чиновник. Село, в котором взорвался дрон, располагается в 50 км от границы с Харьковской областью Украины.

Об атаке «вражеского беспилотника» рано утром сообщил и губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, БПЛА был сбит силами противовоздушной обороны (ПВО) под областным центром. «Обломки упали в деревне Толмачево. Никто не пострадал, но есть повреждения газовой трубы и фасада дома. На месте работают оперативные службы»,— уточнил господин Старовойт. Обломки выбили окна в двухэтажном здании, рядом с ним смяло забор. Деревня Толмачево расположена примерно в 90 км от границы с Сумской областью Украины.

Еще одна атака утром была совершена на территории Воронежской области. Регион граничит с Луганской Народной Республикой и, в отличие от соседних областей, не подвергается обстрелам. Утром в Telegram-каналах появились сообщения о двух начиненных взрывчаткой беспилотниках, упавших на военном аэродроме неподалеку от областного центра. По неофициальным данным, в результате взрыва могли пострадать военнослужащие.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил факт атаки на «военный объект». По данным «Ъ», это произошло примерно в 4:20 утра на полигоне Погоново. «Сегодня рано утром на воронежском военном объекте пресечена попытка атаки двумя вражескими БПЛА. В результате мер воздействия один из них отклонился от курса и упал, второй уничтожен огневым поражением»,— написал глава региона в Telegram-канале. По его словам, после атаки выполняется комплекс дополнительных мер обеспечения безопасности. Чиновники продолжают взаимодействие с правоохранительными органами и военными. Официальной информации о пострадавших нет.

Помимо атак беспилотников не снижается интенсивность обстрелов приграничных территорий России со стороны Украины.

Сегодня в приграничном городе Шебекино в Белгородской области погиб человек: после падения снаряда мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и скончался в машине скорой помощи.

В Курской области при строительстве защитных сооружений на границе в результате обстрела контузило рабочего. В соседней Брянской области под обстрел попала система нефтепроводов «Дружба» на наливном пункте «Брянск». В этом происшествии никто не пострадал.

С начала года инциденты с беспилотниками происходили не только в приграничных регионах России. Весной обломки БПЛА с элементами взрывчатки нашли рядом с жилыми домами в Подмосковье. Неизвестные беспилотники замечали рядом с важными инфраструктурными объектами, в том числе столичными аэропортами. В ночь на 3 мая два БПЛА атаковали Кремль. На фоне этого многие регионы запретили использование беспилотников.

Сергей Толмачев, Воронеж

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