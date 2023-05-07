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Коммерсантъ FM
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В Домодедово опровергли сообщения о беспилотниках в аэропорту

В районе Домодедово не было зафиксировано беспилотников. Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме, сообщили в его пресс-службе. Ранее в Telegram-каналах появилась информация, что над аэропортом летает беспилотник.

«Беспилотных летательных аппаратов в районе аэродрома зафиксировано не было. Аэропорт Домодедово работает в штатном режиме. Взлет и посадка воздушных судов производится согласно расписанию»,— сообщили в пресс-службе ТАСС.

Сегодня, 7 мая, Telegram-канал 112 сообщил, что во время посадки самолета «Белавиа» заметили неизвестный беспилотник. Самолет приземлился, но БПЛА по прежнему летает рядом с аэропортом, утверждал канал.

Олеся Павленко

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