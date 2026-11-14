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СпортХоккей

Международная федерация хоккея оспорила допуск России к международным турнирам

Международная федерация хоккея (IIHF) подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение о допуске сборных России к международным соревнованиям, сообщил канадский спортивный телеканал TSN.
По информации телеканала, апелляция подана на основании того, что из трех судей, принимавших решение по делу, двое поддерживали деловые связи с некоторыми российскими организациями.
Ранее, 30 октября, CAS обязал IIHF допустить российские сборные к международным соревнованиям. В Международной федерации хоккея заявили, что разочарованы таким решением.
Хоккейные ассоциации Финляндии, Швеции, Норвегии, Чехии, Дании и Латвии пообещали бойкотировать матчи с участием сборной России. Поддержали возвращение российского хоккея на международную спортивную арену только федерации Словакии и Белоруссии.
Решение IIHF об отстранении российских команд от международных турниров было принято в 2022 году. В июле Международная хоккейная федерация продлила бан на сезон-2026—27 ввиду якобы проблем с безопасностью участников состязаний.
Хоккей