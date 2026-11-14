Шохин не ожидает снижения ключевой ставки до февраля 2027 года
Центральный банк, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 14% годовых как минимум до февраля 2027 года. Такую оценку высказал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
По мнению господина Шохина, сигналы руководства регулятора указывают на продолжительную паузу в смягчении денежно-кредитной политики. Дополнительным фактором при принятии решений станут последствия налоговых изменений, которые ЦБ потребуется оценить. Поэтому бизнесу не стоит рассчитывать на скорое снижение стоимости заемных средств, считает глава РСПП.
На последнем заседании — 23 октября — Банк России оставил ключевую ставку без изменений — на уровне 14% годовых. Регулятор объяснил решение в том числе неопределенностью относительно продолжительности последствий временного сокращения производственных мощностей.