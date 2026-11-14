Шохин не ожидает снижения ключевой ставки до февраля 2027 года

Центральный банк, вероятно, сохранит ключевую ставку на уровне 14% годовых как минимум до февраля 2027 года. Такую оценку высказал уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.