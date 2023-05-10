Белгородский губернатор Гладков сообщил о взрыве беспилотника в селе Ольховатка

Взрыв предположительно из-за украинского беспилотника произошел в селе Ольховатка Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Судя по всему, взорвался вражеский беспилотник. Повреждены два жилых дома, библиотека, почта, ФАП, один автомобиль»,— написал господин Гладков во «ВКонтакте». Он уточнил, что взрыв произошел ночью.

Вчера, 9 мая, Вячеслав Гладков сообщал об обстрелах села Сподарюшино Грайворонского городского округа и города Шебекино. Были разрушения, но никто не пострадал

Об атаке беспилотника утром 10 мая сообщал и губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, ПВО сбила дрон под Курском, обломки упали в деревне Толмачево, жители не пострадали.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».