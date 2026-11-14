Песков объяснил помилование Лерчек соображениями гуманности

В июле Гагаринский суд Москвы назначил Лерчек пять лет лишения свободы условно по делу о незаконных переводах денежных средств за рубеж. Кроме того, суд обязал блогера выплатить штраф более 760 млн руб. По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022 года Чекалина, ее бывший супруг Артем Чекалин и их партнеры организовали перевод свыше 251,6 млн руб. на счета компаний-нерезидентов в ОАЭ.