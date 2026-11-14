Песков объяснил помилование Лерчек соображениями гуманности
Президент России Владимир Путин принял решение о помиловании блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, исходя из принципов гуманности. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, президент учел тяжелое заболевание Чекалиной и наличие у нее несовершеннолетних детей, несмотря на значительный ущерб, который, по оценке Кремля, она причинила государству.
Указ президента о помиловании был подписан 14 ноября. Ранее, 12 ноября, адвокат блогера Константин Третьяков сообщил, что его подзащитная обратилась к президенту с соответствующей просьбой. Документы направили через интернет-приемную главы государства, а также в Федеральную службу исполнения наказаний. Чекалина отбывала наказание условно.
В июле Гагаринский суд Москвы назначил Лерчек пять лет лишения свободы условно по делу о незаконных переводах денежных средств за рубеж. Кроме того, суд обязал блогера выплатить штраф более 760 млн руб. По версии следствия, с сентября 2021 года по февраль 2022 года Чекалина, ее бывший супруг Артем Чекалин и их партнеры организовали перевод свыше 251,6 млн руб. на счета компаний-нерезидентов в ОАЭ.