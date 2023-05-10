Раненный при обстреле белгородец умер в машине скорой помощи

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что раненный при обстреле города Шебекино мужчина умер. По словам губернатора, у мужчины было осколочное ранение головы.

«К большому горю, пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. У него была открытая черепно-мозговая травма»,— написал глава региона в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования родственникам погибшего. Кроме того, господин Гладков уточнил, что в результате обстрела нет разрушений.

Белгородской область подвергается обстрелам со стороны Украины с начала специальной военной операции. В конце апреля в ходе отчета перед депутатами губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что более чем за год в атаках противника погибли 30 человек, а ранения получили 123 человека.

Город Шебекино, расположенный на границе с Украиной, в последние дни регулярно попадает под интенсивные обстрелы. За два дня на этой неделе из-за падения снарядов в городских многоэтажках выбило окна в 124 квартирах, 5 человек получили ранения.

Сергей Толмачев, Воронеж