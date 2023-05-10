Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Раненный при обстреле белгородец умер в машине скорой помощи

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что раненный при обстреле города Шебекино мужчина умер. По словам губернатора, у мужчины было осколочное ранение головы.

«К большому горю, пострадавший мужчина скончался в машине скорой помощи. У него была открытая черепно-мозговая травма»,— написал глава региона в своем Telegram-канале. Он выразил соболезнования родственникам погибшего. Кроме того, господин Гладков уточнил, что в результате обстрела нет разрушений.

Белгородской область подвергается обстрелам со стороны Украины с начала специальной военной операции. В конце апреля в ходе отчета перед депутатами губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что более чем за год в атаках противника погибли 30 человек, а ранения получили 123 человека.

Город Шебекино, расположенный на границе с Украиной, в последние дни регулярно попадает под интенсивные обстрелы. За два дня на этой неделе из-за падения снарядов в городских многоэтажках выбило окна в 124 квартирах, 5 человек получили ранения.

Сергей Толмачев, Воронеж

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...