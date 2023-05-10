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Коммерсантъ FM
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Строителя защитного объекта в Курской области контузило в результате обстрела

Курский губернатор Роман Старовойт рассказал о том, что 10 мая два приграничных района области подверглись обстрелам со стороны украинских военных. В результате пострадал человек.

В Суджанском районе недалеко от села Гуево был обстрелян строящийся защитный объект. «Взрывом контужен один из строителей, производивший работы. Он доставлен в Суджанскую центральную районную больницу, где ему оказана первая медицинская помощь»,— написал господин Старовойт в Telegram-канале.

Более шести снарядов, по информации губернатора, упали в поселке Краснооктябрьский в Глушковском районе. Пострадавших там нет, но повреждения получила крыша хозпостройки.

Ранее Роман Старовойт сообщил, что система противовоздушной обороны рано утром сбила беспилотник под Курском. Его обломки упали в деревне Толмачево. Никто не пострадал, но повреждения получили газовая труба и фасад дома.

В Курской области, как и в других приграничных регионах России, из-за постоянных обстрелов со стороны Украины действуют желтый уровень террористической опасности и режим среднего уровня реагирования. На границе с Украиной возводится оборонительная засечная черта. Ранее власти Белгородской области оценивали стоимость строительства аналогичных объектов в 10 млрд руб.

Сергей Толмачев, Воронеж

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