ТАСС: в Подмосковье обнаружен упавший дрон со взрывчаткой

В лесополосе недалеко от садового товарищества в Богородском округе Московской области обнаружен беспилотник, начиненный взрывчаткой, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По данным Telegram-канала Shot, речь идет о дроне UJ-22 Airborn «украинского производства», на борту которого было 30 брикетов массой по 570 г с взрывчатым веществом С-4, всего 17 кг взрывчатки.

Как утверждает Shot, беспилотник нашла «примерно в 300 м от своего дома» жительница садового товарищества «Заря», расположенного неподалеку от Ногинска. По данным Telegram-канала Baza, женщина решила, что это «чья-то игрушка» и скинула фотографии дрона в чат садового товарищества, и спустя два часа один из участников чата позвонил в полицию. РЕН ТВ пишет, что около БПЛА были обнаружены пластиковые пакеты с неизвестным желтым порошком, на место приезжали сотрудники ФСБ.

В конце февраля беспилотник UJ-22 Airborne упал в 100 м от газовой компрессорной станции «Газпрома» в Коломенском районе, никто не пострадал. БПЛА этой модели производит украинская компания «Укрджет». Его дальность — 800 км, скорость — 130–140 км/ч. Грузоподъемность — до 20 кг. 1 марта Минобороны сообщало о предотвращении массовой атаки на Россию с использованием таких же беспилотников. На следующий день якобы они же атаковали несколько населенных пунктов в Брянской области.

Лаура Кеффер