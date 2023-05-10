Reuters: быстрого решения по 11-му пакету санкций ЕС против России не предвидится

Евросоюз разрабатывает 11-й пакет санкций против России. Под ограничения могут попасть десятки компаний из Китая, Ирана, Казахстана и Узбекистана за помощь России в обходе санкций. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники. По информации Reuters, с подобными ограничениями согласны не все члены ЕС. По ожиданиям опрошенных агентством дипломатов, на обсуждение 11-го пакета уйдет много времени, дискуссии по этому вопросу будут бурными.

В рамках нового пакета ЕС также может ввести экспортные ограничения против стран, которые реэкспортируют товары из ЕС в Россию. Также могут ужесточить правила для нефтяных танкеров. Им могут запретить разгружаться в открытом море и заходить в порты с отключенными GPS-трекерами.

8 мая Еврокомиссия передала членам ЕС проект 11-го пакета санкций против России. По информации Bloomberg, в рамках нового раунда ограничений рассматривается запрет на транзит товаров через Россию. Канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что предстоящее ужесточение санкций против РФ не будет последним.

Что происходит на 441-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко