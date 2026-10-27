Лавров: информационная война вокруг Украины имеет тенденцию к обострению
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что информационная война вокруг российско-украинского конфликта будет продолжаться и имеет тенденцию к обострению. По его словам, с начала боевых действий Европа отказывалась от участия в каких-либо контактах с Россией, а сейчас стала стремиться к восстановлению.
В качестве примера Сергей Лавров привел Бучу. «На третьи сутки после того, как ушли наши войска, как туда вернулся мэр, вдруг, откуда ни возьмись, появились корреспонденты BBC и стали на центральной улице, широчайшей, широченной улице, стали снимать кадры, на которых изображены аккуратно разложенные вдоль дороги десятки трупов. Тут же обвинили Россию, что она ведет опять себя так, что она не достойна никакого урегулирования, что войну надо продолжать»,— сказал Сергей Лавров на встрече с главными редакторами африканских СМИ.
На тот момент премьер-министр Британии Борис Джонсон, заявил Сергей Лавров, приезжал в Киев и заявил, что от диалога с Россией надо отказаться. Администрация Дональда Трампа, по его словам, напротив, «при всех своих действиях в поддержку Украины, передачи вооружений, которые продаются европейцам, предоставлении спутниковой информации, — она открыта к диалогу».