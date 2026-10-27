Лавров: информационная война вокруг Украины имеет тенденцию к обострению

В качестве примера Сергей Лавров привел Бучу. «На третьи сутки после того, как ушли наши войска, как туда вернулся мэр, вдруг, откуда ни возьмись, появились корреспонденты BBC и стали на центральной улице, широчайшей, широченной улице, стали снимать кадры, на которых изображены аккуратно разложенные вдоль дороги десятки трупов. Тут же обвинили Россию, что она ведет опять себя так, что она не достойна никакого урегулирования, что войну надо продолжать»,— сказал Сергей Лавров на встрече с главными редакторами африканских СМИ.