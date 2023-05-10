Что происходит после ввода войск России на Украину. День 441-й

Госдеп разработал агрегатор с технологией искусственного интеллекта для обнаружения «российской дезинформации». В Латвии 26 человек задержаны 9 мая за салюты, оправдание действий РФ и возложение цветов к снесенным мемориалам. Идея вице-спикера Госдумы Сергея Неверова пригласить в парламент основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина пока не обсуждается на уровне руководства нижней палаты, выяснил «Ъ». Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:53. Школа при российском посольстве в Варшаве возобновила учебный процесс в новых помещениях. Об этом ТАСС сообщил ее директор Леонид Щукин.

9:41. Немецкий оборонный концерн Rheinmetall рассчитывает добиться в ближайшие недели договоренностей с украинскими компаниями о совместном производстве военных транспортных средств, ПВО и боеприпасов, а не только танков Panther на Украине. Об этом сообщил глава Rheinmetall Армин Паппергер, передает газета Welt.

9:31. Взрыв из-за, предположительно, украинского беспилотника произошел в селе Ольховатка Белгородской области, повреждения получили дома, библиотека, почта, фельдшерский пункт, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

9:31. В Запорожской области предотвратили покушение на начальника отдела полиции поселка Кирилловка, сообщает УФСБ.

9:10. В Запорожской области заработал центр производства FPV-беспилотников (first-person view, «вид от первого лица») «Крылья победы», заявил член Главного совета администрации Запорожской области глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

9:03. Одна из крупнейших нефтяных компаний SLB внесла изменения в операционную деятельность и структуру, чтобы сохранить бизнес в России. В том числе компания ввела дополнительные меры контроля для поставок в Россию оборудования из Евросоюза, Великобритании и США. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на два источника и документы.

9:03. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о срабатывании российской системы ПВО под Курском, сбит беспилотник.

8:54. Ряд зарубежных сервисов бронирования отелей и покупки авиабилетов наладил прием оплаты картами Visa и Mastercard, выпущенными банками из РФ, выяснили «Известия». В этом году возможность оплатить тур российской картой запустил китайский Trip.com.

8:52. Правительство Японии будет сохранять в силе санкции против России и продолжать поддержку Украины. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

8:46. Президент Бразилии заявил, что не знает о просьбе продать Киеву бразильские БТР.