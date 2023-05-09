Шольц заявил, что предстоящее ужесточение санкций против РФ не будет последним

Подготовленный Евросоюзом (ЕС) новый пакет антироссийских санкций не будет последним, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Он поднял эту тему на пресс-конференции с председателем Европарламента Робертой Метсолой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олаф Шольц

Фото: Johanna Geron, Reuters Олаф Шольц

Фото: Johanna Geron, Reuters

«Мы уже на пути к тому, чтобы обсуждать дальнейшее улучшение санкционных мер, и следующие не будут последними. Это постоянная работа»,— отметил господин Шольц (цитата по ТАСС).

Вчера, 8 мая, Еврокомиссия передала странам ЕС проект 11-го пакета санкций против России. По данным Bloomberg, новые ограничения могут включать запрет на транзит товаров через российскую территорию. В МИД Польши говорили, что очередные санкции введут не раньше второй половины мая.

Подробнее о санкциях — в материале «Ъ FM» «Транзит закладывают в 11-й пакет».

Лаура Кеффер