Треугольник зрения

Третий концерт замыкает скрипичную триаду, начатую знаменитым «Offertorium» (1981) — Первым скрипичным концертом, посвященным Гидону Кремеру и им же заказанным, и Вторым, носящим подзаголовок «In Tempus Praesens» («В настоящее время», 2007), написанным по заказу швейцарского фонда Захера и посвященным выдающейся скрипачке Анн-Софи Муттер. Идейным фундаментом Третьего концерта стали фундаментальный труд философа Мартина Бубера «Я и Ты» и отсылки к финалу струнного квартета №16 Бетховена, основную мысль которого — «Должно ли это быть? Должно быть!» — Губайдулина переосмысляет. Голос скрипки воплощает личность — мятущуюся, трагически-неспокойную, ищущую свое место в мире и окончательную истину сущего. Оркестр, равноправный участник диалога, репрезентирует — нет, не голос социума и общества, но очень близкое «Ты»: сущность, которой доверяешь, которой открываешься в самом сокровенном.