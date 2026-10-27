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Выпуск газеты №199«Ъ» Газета
Власть

Белоусов проинспектировал группировку войск «Днепр»

Министр обороны России Андрей Белоусов провел рабочее совещание с группировкой войск «Днепр». Командование отчиталось о выполнении боевых задач в зоне СВО и текущей обстановке на направлении.
Среди прочего, господину Белоусову рассказали, что сформированные в этом году подразделения беспилотных систем проявили себя результативно. Командование группировки также представило разработанные специалистами подразделения беспилотники и наземные робототехнические комплексы, оснащенные боевыми модулями, а также средства противодействия беспилотникам ВСУ.
Министр обороны высоко оценил результаты. Он поручил эффективнее наносить удары при помощи БПЛА по украинским военнослужащим и технике ВСУ.
Минобороны
Андрей Белоусов
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