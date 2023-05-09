Глава ЕК фон дер Ляйнен рассказала в Киеве об 11-м пакете санкций против России

Подготовленный Европой 11-й пакет санкций против России сконцентрируется на противодействии обходу уже введенных ограничений, подтвердила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, которая находится с визитом в Киеве. Она провела совместную пресс-конференцию с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урсула фон дер Ляйен в Киеве

Фото: Viacheslav Ratynskyi, Reuters Урсула фон дер Ляйен в Киеве

Фото: Viacheslav Ratynskyi, Reuters

«Мы уже серьезно пошатнули возможности России посредством последовательного введения десяти пакетов санкций. В минувшую пятницу Комиссия одобрила свое предложение в отношении 11-го пакета санкций. Он сфокусируется на прекращении обхода санкций»,— рассказала председатель ЕК (цитата по «РИА Новости»).

8 мая ЕК передала странам ЕС проект 11-го пакета санкций против России. По данным Bloomberg, в рамках новых ограничений рассматривается запрет на транзит товаров через российскую территорию. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что предстоящее ужесточение санкций против РФ не будет последним.

Подробнее о санкциях — в материале «Ъ FM» «Транзит закладывают в 11-й пакет».

Лаура Кеффер