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Власть

Кто судьям подскажет

Обновлен состав научно-консультативного совета при Верховном суде
Верховный суд (ВС) на 30% обновил состав своего научно-консультативного совета, а также оптимизировал структуру совещательного органа. В новый состав вошли 104 ученых — это те, кто будет помогать судьям готовить руководящие разъяснения по принципиальным вопросам судебной практики.

Иван Водопьянов / Коммерсантъ

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Пленум ВС на заседании 27 октября внес изменения в положение о научно-консультативном совете при ВС, а также утвердил его новый состав: трехлетний срок полномочий предшествующего истекают в этом месяце, напомнил секретарь пленума Олег Зателепин.

Научно-консультативный совет (НКС) — совещательный орган при ВС, в задачу которого входит разработка научно обоснованных рекомендаций по принципиальным вопросам судебной практики, в том числе относительно постановлений пленумов и законопроектов, подготовка которых входит в компетенцию высшей судебной инстанции. Возглавляет совет председатель ВС Игорь Краснов.

Изменения в составе совета начались сразу после назначения Игоря Краснова главой ВС в сентябре прошлого года, однако до сих пор шло в основном исключение его участников. Теперь же, как рассказал судья Зателепин, была проведена работа по подбору кандидатов в новый состав — это ученые, представляющие «профильный» Российский государственный университет правосудия, который занимается подготовкой судей, а также ведущие юридическое вузы страны.

  • Главными критериями отбора стали опыт, наличие исследовательских работ и научные достижения.

  • Принималось во внимание также участие кандидатов в работе предшествующего состава НКС и рабочих групп, создаваемых для разработки постановлений пленумов.

Благодаря этому удалось сохранить потенциал предыдущего состава и одновременно обновить его, примерно на 30%, констатировал господин Зателепин.
Самые сильные изменения произошли в составе уголовно-правовой секции: из ее состава исключили пятерых человек, включая экс-судью Конституционного суда (КС) Тамару Морщакову, а включили — 14. В их числе ректор Российского государственного университета правосудия Ольга Тисен, гендиректор АНО «Белый интернет», профессор МГИМО Элина Сидоренко и судья КС в отставке Гадис Гаджиев. Всего в состав НКС теперь входят 112 человек, 104 из них — ученые.

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Одновременно с обновлением изменена структура НКС: упразднены должности сопредседателей совета, которые занимали заместители председателя ВС. Теперь они руководят только пятью профильными секциями и должны согласовывать с председателем совета вопросы, подлежащие рассмотрению на заседаниях.
ВС скорректировал порядок досрочного исключения членов НКС: из положения убрали условие, что их можно исключить из состава совета только при утрате связи с ним или за нарушение морально-этических норм. Наконец, в числе потенциальных кандидатов в члены совета больше не упоминаются работники правоохранительных органов. Согласно новой формулировке, отбор может производиться из числа ученых, юристов, судей, а также «других квалифицированных специалистов».

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Верховный суд

Авторы

  • Анастасия Корня
    Анастасия Корня
    старший корреспондент