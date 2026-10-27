Кто судьям подскажет

Изменения в составе совета начались сразу после назначения Игоря Краснова главой ВС в сентябре прошлого года, однако до сих пор шло в основном исключение его участников. Теперь же, как рассказал судья Зателепин, была проведена работа по подбору кандидатов в новый состав — это ученые, представляющие «профильный» Российский государственный университет правосудия, который занимается подготовкой судей, а также ведущие юридическое вузы страны.